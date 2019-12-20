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Курс доллара в Украине продолжает обновлять рекорды

Официальный курс доллара в Украине снизился еще на 5 копеек

20 декабря 2019, 19:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на 21 декабря 2019 года на уровне 2332,5284 грн. за 100 долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

Так, за последний банковский день официальный доллар в Украине подешевел еще на 5 копеек – с 23,37 грн. за доллар 20 декабря до 23,32 грн. за доллар на 21 декабря. В то же время, этот курс продолжает оставаться рекордно низким за последние почти 4 года. В последний раз официальный доллар был дешевле 13 января 2016 года – 23,26 грн. за доллар.

Ранее "Комментарии" писали, почему, несмотря на укрепление курса гривни и снижение роста инфляции, цены на товары и услуги в Украине не снижаются. 2019 год уже стал "победным" для Национального банка Украины: впервые за последние годы удалось не только стабилизировать курс гривни по отношению к другим мировым валютам, но и серьезно укрепить его по отношению к доллару, а уровень инфляции в нашей стране упал до того уровня, который поставили себе целью в Национальном банке.

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