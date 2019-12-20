Украинская гривня возглавила рейтинг валют, которые укрепляются самыми быстрыми темпами

Национальная валюта в Украине в конце 2019 года демонстрирует небывалый рост. Так, в общем за год гривня укрепилась на фоне доллара на 19% и стала валютой, которая больше других укрепилась к доллару. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.



Отечественная валюта обошла в рейтинге валют даже российский рубль, которые вырос по отношению к доллару на 12%. В список самых ревальвированных валют мира в уходящем году также попали египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Ранее "Комментарии" писали, что гривня в последние несколько месяцев практически ежедневно укрепляется на фоне американской валюты. Так, за последний банковский день гривня выросла на 5 копеек. На 21 декабря Национальный банк Украины установил курс на уровне 23,32 грн. за доллар, в то время, как на 20 декабря курс установлен на уровне 23,37 грн. за доллар. Кроме того, этот курс рекордно низкий за последние почти 4 года. Официальный доллар в Украине в последний раз стоил дешевле 13 января 2016 года, когда НБУ установил курс на уровне 23,26 грн. за доллар.