Украинская гривня возглавила рейтинг валют, которые укрепляются самыми быстрыми темпами

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Национальная валюта в Украине в конце 2019 года демонстрирует
небывалый рост. Так, в общем за год гривня укрепилась на фоне доллара на 19% и
стала валютой, которая больше других укрепилась к доллару. Об этом свидетельствуют
данные Bloomberg.
Отечественная валюта обошла в рейтинге валют даже российский
рубль, которые вырос по отношению к доллару на 12%. В список самых ревальвированных
валют мира в уходящем году также попали египетский фунт, тайский бахт и
израильский шекель.
Ранее "Комментарии" писали, что гривня в последние несколько
месяцев практически ежедневно укрепляется на фоне американской валюты. Так, за
последний банковский день гривня выросла на 5 копеек. На 21 декабря
Национальный банк Украины установил курс на уровне 23,32 грн. за доллар, в то
время, как на 20 декабря курс установлен на уровне 23,37 грн. за доллар. Кроме того,
этот курс рекордно низкий за последние почти 4 года. Официальный доллар в
Украине в последний раз стоил дешевле 13 января 2016 года, когда НБУ установил
курс на уровне 23,26 грн. за доллар.
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