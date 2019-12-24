Курс доллара в Украине обновил очередной рекорд

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 26 декабря на уровне 2325,5155 грн. за 100 долл. Об этом говорится на сайте регулятора.



Согласно данным Нацбанка, за последний банковский день официальный доллар в Украине подешевел на 2 копейки – с 23,27 грн. за доллар 24 декабря до 23,25 грн. за доллар 26 декабря. В то же время курс доллара в Украине достиг новой рекордной отметки. В последний раз официальный доллар в нашей стране был дешевле 4 года назад – 28 декабря 2015 года, когда НБУ установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,13 грн. за доллар.

Ранее "Комментарии" писали, что стало известно, сколько денег украинцы тратят ежемесячно на алкоголь. Согласно данным Государственной службы статистики за первое полугодие нынешнего года, среднестатистическая семья в Украине каждый месяц тратит на алкоголь около 1200 грн. При этом жители городов тратят на 400 грн. больше на алкогольные напитки, чем жители сельской местности – 1300 грн. и 900 грн. соответственно.