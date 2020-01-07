В Нацбанке назвали задание на 2020 год

Национальный банк намерен в текущем году в полном объеме возобновить ипотечное кредитование в национальной валюте. Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью UATV.



"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", - пояснила представитель регулятора.



По словам Рожковой, в настоящее время в Украине зафиксирована финансовая стабильность, а учетная ставка и дальше будет снижаться.



"Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и вследствие этого экономика начнет кредитовать", - добавила она.







Как сообщал сайт "Комментарии", в 2019 году чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 млрд долларов, что является самым высоким показателем за последние 14 лет и второй за все время независимости Украины.