В Украине стало больше наличных денег

Объем наличности в Украине за 2019 год вырос на 6% и составил 385,333 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. Регулятор уточняет, что это количество денег находится вне банковской системы.

В частности, за декабрь 2019 года объем наличности вне банков в Украине вырос на 7,2%. Объем денежной массы увеличился на 7,7% в декабре и 12,3% с начала года и достиг 1,435 триллиона гривень. Денежная база выросла на 6,9% в декабре и на 9,6% с начала года - до 477,490 миллиарда гривень.

Напомним, что за предыдущий период — 2018 год объем денежной массы в вырос на 5,6% – до 1,276 триллиона гривень; денежной базы - на 9,2%, до 435,8 миллиарда гривень.

Как сообщал портал "Комментарии", популярность безналичных расчетов платежными картами в Украине повышается благодаря инновациям. Так считают в Национальном банке Украины, проанализировав статистику карточных операций за последние девять месяцев.

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