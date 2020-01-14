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"Ищете работу?": опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий для 2020 года

Увы, для освоения этих профессий, необходимо перебираться в США

сегодня, 12:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

Поскольку наш мир технологий и цифрового прогресса не стоит на месте, для молодого поколения важно отслеживать актуальные профессии, которые приобретают все больше востребованности, а взамен, дают возможность для построения головокружительного карьерного роста и материального обеспечения едва ли не на одном уровне с настоящими астронавтами. 

Аналитики западного агентства  LinkedIn составили рейтинг профессий, которые в уже этом году станут наиболее высокооплачиваемыми в мире. И все эти должности так или иначе имеют отношение к работе с искусственным интеллектом и IT-разработками.

Итак, главные лидеры по заработной плате в год:

  • Инженеры по робототехнике – спрос растет на 40% ежегодно последние 5 лет. Среднегодовая зарплата - $85000;

  • Специалисты данным – спрос + 37% ежегодно, среднегодовая зарплата – $143 000;

  • Фулстек программисты (Full-stack developer) – спрос + 35% в год, а среднегодовая зарплата – $ 82000;

  • SR-инженеры (Site Reliability Engineer) – спрос + 34% ежегодно, среднегодовая зарплата – $130000;

  • Customer success менеджеры (Customer success specialist) – спрос + 34% в год, среднегодовая зарплата – $ 90000;

  • SDR (Sales Development Representative) - спрос + 34%, среднегодовая зарплата – $60000;

  • Дата-инженеры (Data engineer) – спрос + 33%, среднегодовая зарплата - $100 000;

  • Специалисты по поведенческому здоровью (behavioral health technician) – спрос + 32%, среднегодовая зарплата – $ 33 000;

  • Специалисты по кибербезопасности – спрос + 30%, а средняя зарплата за год – $ 103 000.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о готовом списке номинантов на 92-ю кинопремию Оскар, которая пройдет в Лос-Анджелесе уже в феврале. 


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Источник: https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_U.S._FINAL.pdf
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