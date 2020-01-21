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Долги снижаются: в Нацбанке сказали, сколько банки-банкроты должны Украине

Самой крупной сделкой в 2019 году стала реализация имущественных прав на ТРЦ «Республика»

21 января 2020, 19:06
Автор:

• Мария Чиренко

Долг банков-банкротов по кредитам рефинансирования в 2019 году составил 44 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

"В целом задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2019 году сократилась до 44 млрд грн по состоянию на 1 января 2020 года", - сказал начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш. 

В 2019 году Нацбанк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн, что на 960 млн грн больше, чем в 2018 году.

Наибольшую часть суммы удалось выручить за счет продажи заложенных имущественных прав по кредитным договорам — 1,73 млрд грн. Объектов недвижимости продано на общую сумму 297 млн 800 тыс. грн. Задолженность по кредитам рефинансирования также погашалась за счет:

обращения Национальным банком взыскания на облигации и недвижимое имущество путем их приобретения (1,14 млрд грн);

реализации в пределах исполнительного производства заложенной недвижимости поручителей (177,90 млн грн);

погашения задолженности по заложенным Национальному банку кредитным договорам (89,01 млн грн);

других источников (171,96 млн грн).

По данным НБУ, самой крупной сделкой в 2019 году стала реализация имущественных прав на ТРЦ "Республика", которые были переданы НБУ по кредитным договорам ПАО "КБ "Надра". Права были проданы за 777 млн 130 тыс. грн. 

Отмечается, что в минувшем году Нацбанк согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам на общую сумму 62,50 млрд грн и объектов недвижимости на общую сумму 3,94 млрд грн. 

"К концу 2019 все судебные решения к финансовым поручителям (Константин Жеваго, Олег Бахматюк и Леонид Климов) и имущественным поручителям, вступившие в законную силу, которые были приняты в пользу Национального банка, сейчас принимаются меры по их принудительному исполнению", - сказано в сообщении.

В Нацбанке добавили, что в настоящее время в судах на рассмотрении остается 60 дел. Кроме того, рассматривается 10 производств о банкротстве имущественных поручителей. 

Решение по реализации активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц. 

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно проведенному Национальным банком стресс-тесту, 11 украинских банков нуждаются в докапитализации на общую сумму 35 млрд грн.


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Источник: https://bank.gov.ua/news/all/u-2019-obsyagi-pogashennya-zaborgovanosti-za-kreditami-refinansuvannya-neplatospromojnih-bankiv-zbilshilis-na-096-mlrd-grn-do-36-mlrd-grn
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