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Нацбанк Украины представил дизайн новой купюры

Купюра появится в обороте с конца февраля

сегодня, 11:22
Автор:

• Сергей Медведев

Нацбанк Украины представил новый дизайн банкноты номиналом 200 грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на официальном сайте.

Оформление купюры выдержано в стиле новых банкнот 20, 100 и 500 грн. Отмечается, что купюра будет введена в оборот с 25 февраля.

"На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года", - сообщает НБУ.

Новая 200-гривневая купюра будет иметь те же размер и цвет, что и раньше. На лицевой стороне, как и ранее, будет изображен портрет Леси Украинки, однако изображение поэтессы сместили с правой стороны в центр. Обратную сторону купюры украсит вид на въездную башню Луцкого замка. На банкнотах также будут присутствовать рельефные элементы и две полоски для слабовидящих людей.

Нацбанк намерен обменивать ветхие купюры старого образца, что увеличит количество новых купюр в обращении.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2020 году Нацбанк Украины намерен проверить 45 банков.


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Источник: https://bank.gov.ua/banknote/200uah/
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