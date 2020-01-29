Рейтинг зарплат: где в Украине можно заработать больше всего

Украинцы стали получать больше: средняя зарплата, согласно данным Государственной службы статистики за декабрь минувшего года, повысилась до 12 264 гривен. Впрочем, в регионах жители получают по-разному, передает "Сегодня".

Самые высокие зарплаты на сегодняшний день в Киеве - 18 869 грн. В числе лидеров также Донецкая, Николаевская и Запорожская области, жители которых в среднем зарабатывают от 12 249 до 13 259 грн в месяц. А вот меньше всего получают в Черниговской, Кировоградской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях: до 9 651 грн. В службе статистики уточняют, что самую низкую зарплату за декабрь выплатили сотрудникам общепита (около 7 тыс. грн), а самую высокую – финансистам и страховщикам (более 22 тыс. грн).

Напомним, "Комментарии" составили рейтинг главных государственных компаний страны и выяснили, сколько зарабатывают их руководители.

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