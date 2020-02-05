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Основатель Amazon продолжает продавать крупные пакеты акций

Стоимость компании впервые превысила 1 трлн долларов

сегодня, 16:03
Автор:

• Сергей Медведев

Основатель Amazon продолжает продавать крупные пакеты акций

Джефф Безос, глава и основатель  интернет-компании Amazon вновь продал акции торговой площадки.  Это уже третья крупная продажа ценных бумаг с прошлого года. 

В пятницу и понедельник он продал 905,456 тыс. акций, совокупная стоимость которых составила 1,84 млрд долларов. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам, куда поступили соответствующие документы.  

Отметим, что накануне, 4 февраля, стоимость Amazon впервые преодолела отметку в 1 трлн долларов и, таким образом стала четвертой по капитализации компанией США, которые стоят дороже триллиона. В 2019 году Безос дважды продавал акции своего "детища" - в целом он выручил около 2,8 млрд долларов. Причины, по которым магнат избавляется от ценных бумаг Amazon не раскрываются.

Как сообщал портал "Комментарии", американский журнал Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году, среди которых оказался самый богатый бизнесмен планеты, основатель трансконтинентальной компании Amazon Джефф Безос .


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/639495.html
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