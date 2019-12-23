"И снова Безос": Forbes назвал главных неудачников среди богачей в 2019 году

Американский журнал Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году, среди которых оказался самый богатый бизнесмен планеты, основатель трансконтинентальной компании Amazon Джефф Безос . Рейтинг указан в самом журнале.

Издание отмечает, что основатель Amazon в этом году как минимум трижды уступал лидерство в рейтинге самых богатых людей мира, хоть и ненадолго. Это объясняется уменьшением его состояния на $36,8 миллиарда после развода. Рост стоимости акций Amazon позволило Безосу возвратить значительную часть потерь.

В пятерку главных неудачников года попали также:

второй богатейший человек Индии Азим Премджи, который в середине марта объявил о передаче доли в IT-компании Wipro Limited стоимостью $7,5 млрд своем благотворительному фонду;

Субхаш Чандра - глава индийского медиахолдинга Essel Group, который обвиняют в связях с компанией, которую индийские власти проверяла на предмет мошенничества и подозрительных транзакций;

Трэвис Каланик - совладелец и экс-глава компании Uber, IPO которой оказалось провальным;

Китайский бизнесмен Ян Чжи. Основанная им компания Zall Smart Commerce Group в августе отчиталась о снижении прибыли на 74% в финансовом году, который закончился в январе 2019 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о внушительном подарке к Рождеству, который сделал Джефф Безос своей новой пассии.