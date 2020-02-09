Порошенко отдал за поездки во Францию более 700 000 грн: опубликована декларация

Визиты во Францию пятого президента Украины, нардепа политсилы "Европейская солидарность" Петраа Порошенко обошлись в сумму 712 038 грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра электронных деклараций.

Так, 5 февраля политик внес данные в реестр, сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии. В документе в графе "Расходы" добавлена информация об оплате туристических услуг во Франции. Сумма 514 621 грн была оплачена 28 января этого года, а 197 417 грн – 5 февраля. Кроме того, в опубликованных данных есть информация в графе "Доходы": 3 февраля Порошенко получил проценты по банковскому депозиту в размере 547 193 грн в АО "Международный инвестиционный банк".

Напомним, адвокат Игорь Головань, который представляет интересы пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил, что защита последнего подает 14 исков о возмещении морального вреда из-за якобы противоправной бездеятельности прокуроров и следователей в делах, касающихся "политических преследований Порошенко". Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили перспективы этих исков, а также более десяти производств, в которых пятый президент фигурирует в данный момент как свидетель.

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