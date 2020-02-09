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Порошенко отдал за поездки во Францию более 700 000 грн: опубликована декларация

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес данные об оплате туристических услуг в свою декларацию

сегодня, 18:59
Автор:

• Таисия Ерохина

Порошенко отдал за поездки во Францию более 700 000 грн: опубликована декларация

Визиты во Францию пятого президента Украины, нардепа политсилы "Европейская солидарность" Петраа Порошенко обошлись в сумму 712 038 грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра электронных деклараций.

Так, 5 февраля политик внес данные в реестр, сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии. В документе в графе "Расходы" добавлена информация об оплате туристических услуг во Франции. Сумма 514 621 грн была оплачена 28 января этого года, а 197 417 грн – 5 февраля. Кроме того, в опубликованных данных есть информация в графе "Доходы": 3 февраля Порошенко получил проценты по банковскому депозиту в размере 547 193 грн в АО "Международный инвестиционный банк".

Напомним, адвокат Игорь Головань, который представляет интересы пятого президента Украины Петра Порошенко, заявил, что защита последнего подает 14 исков о возмещении морального вреда из-за якобы противоправной бездеятельности прокуроров и следователей в делах, касающихся "политических преследований Порошенко". Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили перспективы этих исков, а также более десяти производств, в которых пятый президент фигурирует в данный момент как свидетель.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/456c3763-95d4-45cc-9295-47383f067dd0
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