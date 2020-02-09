Порошенко отдал за поездки во Францию более 700 000 грн: опубликована декларация

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Визиты во
Францию пятого президента Украины, нардепа политсилы "Европейская солидарность"
Петраа Порошенко обошлись в сумму 712 038 грн. Об этом свидетельствуют данные
Единого реестра электронных деклараций.
Так, 5
февраля политик внес данные в реестр, сообщив о существенных изменениях в
имущественном состоянии. В документе в графе "Расходы" добавлена информация об
оплате туристических услуг во Франции. Сумма 514 621 грн была оплачена 28
января этого года, а 197 417 грн – 5 февраля. Кроме того, в опубликованных
данных есть информация в графе "Доходы": 3 февраля Порошенко получил проценты
по банковскому депозиту в размере 547 193 грн в АО "Международный
инвестиционный банк".
Напомним, адвокат
Игорь Головань, который представляет интересы пятого президента Украины Петра
Порошенко, заявил, что защита последнего подает 14 исков о возмещении
морального вреда из-за якобы противоправной бездеятельности прокуроров и
следователей в делах, касающихся "политических преследований
Порошенко". Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили перспективы этих исков, а также более десяти производств, в которых пятый
президент фигурирует в данный момент как свидетель.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости