По следам банковского скандала: украинцам напомнили о "крымском вопросе"

Политическая составляющая не обошла стороной скандалы в украинских банках. "Укрсиббанк" также не минули скандалы, последний из которых вспыхнул практически одновременно со скандалом вокруг "Альфа-Банка" и Дмитрия Святаша – в декабре 2019 года. Немалую роль в скандале сыграли изначально "российские корни" банковского учреждения.

Скандал вспыхнул вокруг судебных разбирательств в оккупированном Крыму, где в 2014 году банковское учреждение имело 23 отделения и более 200 сотрудников. Собственно, последние и стали катализатором скандала – выступая как представители банка в судебных процессах представители банковского учреждения получали доверенность от банка на паспорта граждан РФ, выданные после оккупации Крымского полуострова в 2014 году.



Вместе с тем, ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" не признает "органов власти" созданных РФ на территории Крыма, как и выданные ими документы, в том числе паспорта.



В ходе одного из заседаний суда, видео с которого выложено в YouTube, представитель банка требует перевести дело в суды на территории АР Крым, что уже можно расценивать как факт признания оккупационных властей полуострова законными.



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