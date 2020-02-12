Как в Европе для госдолга: Кабмин создал новое агентство

Кабинет министров создал Долговое агентство, которое будет заниматься управлением государственным долгом. Об этом сообщил по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.



"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований… Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий Правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов", - написал он в своем Telegram-канале.



Глава правительства отметил, что в 2019 году Среднесрочная стратегия Министерства финансов по управлению государственным долгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по финансовых обязательств Украины.



По словам Гончарука, аналогичный орган успешно работает во многих странах Европы.



Как сообщал сайт "Комментарии", по состоянию на 31 декабря 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 1 998,28 млрд грн (84,36 млрд долларов).



Согласно данным Министерства финансов, долг Украины в 2019 году в гривневой стоимости сократился на 7,86% - до 170,35 млрд грн. В долларовом эквиваленте госдолг вырос на 7,71% или (6,04 млрд долларов). Разницу специалисты объясняют ростом курса гривни по отношению к доллару на 14,5%.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!