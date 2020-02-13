В НБУ решили окончательно заблокировать возвращение «зомби»-банков

Законопроект относительно возвращения на рынок банков, которые ранее были признаны неплатежеспособными (т. н. "зомби"-банки), предусматривает, что регулирование деятельности финучреждений может осуществлять только Национальный банк. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.



"К вопросу банковского законопроекта, который сейчас так активно дискутируется и который, в случае принятия, должен оставить в прошлом позорное понятие "зомби" банки. Не будем скрывать, его цель - усиление роли регуляторов в процессе надзора и вывода банков с рынка. Но речь не о наделении какими неоправданными суперполномочиями", - написала она в своем Facebook.



По словам представителя НБУ, документ в случае принятия позволит устранить "белые пятна" в законодательстве, которые позволяют банкам, выведенным с рынка в 2014-2016 гг., возобновлять деятельность.



"В последние годы некоторые из этих банков пытаются вернуться на рынок, регистрируясь как ООО, а потом еще и требуют от заемщиков банка погашать кредиты. Тогда, как после вывода банка с рынка управляет им Фонд гарантирования вкладов, который и выплачивает средства вкладчикам в пределах гарантированных государством объемов… Но недавнее решение Большой Палаты Верховного Суда от 10 декабря 2019 подтвердило, что вывод банка с рынка возможно лишь по банковскому законодательству", - добавила она.



Рожкова пояснила, что выводы Верховного Суда прямо указывают на то, что нельзя менять устав и исключать слово "банк" из названия, осуществлять правопреемство и т. д. без ведома Нацбанка.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным НБУ, в 2019 году платежеспособные банки Украины увеличили прибыль в 2,7 раза - до 59,6 млрд грн.

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