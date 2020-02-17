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За год в Украину перевели 12 млрд долларов, - НБУ

Нацбанк опубликовал годовой отчет о суммах переводов в Украину из-за границы: цифра достигла 12 млрд долларов США

сегодня, 16:50 120
Автор:

• Артур Рязанов

За год в Украину перевели 12 млрд долларов, - НБУ

Сумма частных денежных переводов в Украину из-за границы достигла цифры в 12 млрд долларов США в 2019 году. Показатель вырос на 38,6% в сравнении с прошлым годом, сообщает Национальный банк Украины.

Системы перевода средств помогли перечислить в Украину около 2,3 млрд долларов США. Лидерами среди стран-отправителей оказались:

  • США - 18% всех перечислений;

  • Израиль - 14%;

  • Италия - 9%;

  • Российская Федерация - 7%;

  • Польша - 7%.

Остальной объем денежных переводов (45%) распределен между другими 219-ю странами мира. В НБУ заявляют, что Украина остается реципиентом в сфере частных денежных переводов. А  сумма отправленных из Украины средств за 2019 год составляет около 600 млн долларов, что в 20 раз меньше принятого объема.

Известно, что расчетах НБУ участвовали как официальные каналы переводов (банки, международные системы переводов, почтовые отделения), так и неофициальные (передача наличных денег и других ценных вещей). Вычисления представляют собой доход домохозяйств, связанный с временной и постоянной миграцией украинцев за пределы страны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинские банки увеличили прибыль в 2,7 раза и заработали около 60 млрд долларов.


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Источник: https://comments.ua/
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