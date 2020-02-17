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"ПриватБанк" снизил ставку по бизнес-кредитам

"ПриватБанк" облегчил условия кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 году

сегодня, 17:09 80
Автор:

• Артур Рязанов

"ПриватБанк" снизил ставку по бизнес-кредитам

Процентные ставки по кредитным программам "ПриватБанка" для малого и среднего бизнеса снизились на 2%-3%, о чем сообщила пресс-служба банка в Facebook. 

В список кредитных предложений, которые затронуло понижение, "ПриватБанк" включил:

  • КУБ - ставка снизилась на 2% годовых;

  • Кредитный лимит для предпринимателей - 3%;

  • Инвестиционный кредит - 2%.

Подешевевшие кредиты предназначены для развития и масштабирования бизнеса, а получить их могут получить частные предприниматели и юридические лица. В 2020 году "ПриватБанк" планирует профинансировать малый и средний бизнес льготными кредитами на 10 миллиардов гривен. 

Ранее "Комментарии" рассказали о сомнениях экспертов, изучивших правительственную стратегию льготного кредитования населения по схеме 5-7-9%. Специалисты в области экономики сообщили, что новая схема может привести к росту закредитованности населения и дать импульс росту экономики. Также экономисты отметили, что идея правительства нуждается в доработке из-за большого количества недостатков, на данный момент демонстрируя финансовую неграмотность нового руководства страны.


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Источник: https://comments.ua/
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