"ПриватБанк" снизил ставку по бизнес-кредитам

Процентные ставки по кредитным программам "ПриватБанка" для малого и среднего бизнеса снизились на 2%-3%, о чем сообщила пресс-служба банка в Facebook.

В список кредитных предложений, которые затронуло понижение, "ПриватБанк" включил:

КУБ - ставка снизилась на 2% годовых;

Кредитный лимит для предпринимателей - 3%;

Инвестиционный кредит - 2%.

Подешевевшие кредиты предназначены для развития и масштабирования бизнеса, а получить их могут получить частные предприниматели и юридические лица. В 2020 году "ПриватБанк" планирует профинансировать малый и средний бизнес льготными кредитами на 10 миллиардов гривен.

Ранее "Комментарии" рассказали о сомнениях экспертов, изучивших правительственную стратегию льготного кредитования населения по схеме 5-7-9%. Специалисты в области экономики сообщили, что новая схема может привести к росту закредитованности населения и дать импульс росту экономики. Также экономисты отметили, что идея правительства нуждается в доработке из-за большого количества недостатков, на данный момент демонстрируя финансовую неграмотность нового руководства страны.

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