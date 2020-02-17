"ПриватБанк" снизил ставку по бизнес-кредитам

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Процентные ставки по кредитным программам "ПриватБанка" для малого и среднего бизнеса снизились на 2%-3%, о чем сообщила пресс-служба банка в Facebook.
В список кредитных предложений, которые затронуло понижение, "ПриватБанк" включил:
КУБ - ставка снизилась на 2% годовых;
Кредитный лимит для предпринимателей - 3%;
Инвестиционный кредит - 2%.
Подешевевшие кредиты предназначены для развития и масштабирования бизнеса, а получить их могут получить частные предприниматели и юридические лица. В 2020 году "ПриватБанк" планирует профинансировать малый и средний бизнес льготными кредитами на 10 миллиардов гривен.
Ранее "Комментарии" рассказали о сомнениях экспертов, изучивших правительственную стратегию льготного кредитования населения по схеме 5-7-9%. Специалисты в области экономики сообщили, что новая схема может привести к росту закредитованности населения и дать импульс росту экономики. Также экономисты отметили, что идея правительства нуждается в доработке из-за большого количества недостатков, на данный момент демонстрируя финансовую неграмотность нового руководства страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости