«5,7,9» для народа: эксперты оценили инициативу Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве планируют все виды кредитования (а не только отдельную программу, как в данный момент) сделать на условном уровне 5-7-9%.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" свое мнение касательно этой идеи.



В инициативе только одна проблема

Член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран уверен: "Идея расширить льготное кредитование на все доступные для населения программы банков – это вполне благородно. Более того, технически это может привести к росту кредитования банками населения и малого бизнеса, что само по себе должно дать определенный импульс для роста экономики".



Банки, по словам Виталия Шапрана, в принципе, готовы к подобным инициативам.



"Думаю что за два-три месяца (при наличии у правительства политической воли и финансов) в большинстве банков можно будет воспользоваться такими щедротами правительства, – подчеркивает член Совета НБУ. – В этой инициативе я вижу лишь одну проблему – финансы. Не могу быть уверенным, что в бюджете сейчас достаточно средств, чтобы эту инициативу потянуть. Для украинского бюджета традиционно по объективным причинам первый квартал всегда очень тяжелый. Но ближе к концу года ситуация в госфинансах может измениться в лучшую строну".



Проблем с выпуском облигаций не избежать

Экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает идею интересной, но обращает внимание на определенные риски.



"На сегодняшний день украинские банки не рискуют кредитовать отечественную экономику по ряду причин. Первая – незащищенность кредитора. Если заемщик не хочет отдавать в установленный срок кредит добровольно, приходится привлекать правоохранительную и судебную системы. Это занимает много времени и ресурсов. Поэтому банки не хотят кредитовать менее надежных заемщиков, – поясняет эксперт. – Вторая причина – проблемы с верховенством права в Украине. Можно ли найти правду в наших судах и у наших правоохранителей? Вопрос риторический… Банки не защищены от таких ситуаций, а потому предпочитают не рисковать".



При этом идею выдавать кредиты по принципу 5-7-9 % Тарас Козак считает перспективной. Если решить вышеобозначенные проблемы.



"Преимущество такой программы в том, что дотация за счет госбюджета ставки кредитов для корпоративного сектора не сильно тяготит государство. Ведь кредит выдается при условии, что на эти средств будет куплено оборудование, сырье, произойдет реальное развитие бизнеса. Средства поступают сразу на счет поставщика или на покупку оборудования. И налог на добавочную стоимость (НДС – 20%), включенный в сумму платежа, почти сразу компенсирует траты государства, – поясняет экономист. – Если же речь идет о небольшом бизнесе, то компенсация происходит за счет налога с зарплат при создании новых рабочих мест".



В то же время Тараса Козака волнует, что пока лишь четыре государственных банка подключились к этой программе кредитования. Ни один коммерческий за две недели с запуска программы к ней так и не примкнул.



"Нужно разбираться – почему, – отмечает эксперт. – Еще одно предостережение – если государство дотирует кредиты для предприятий и компаний реального сектора, это уменьшает возможности для роста финансового бизнеса. Речь о привлечении инвестиций через внутренние займы и так далее. Таким образом, выпуск облигаций, и так не особо популярный, может просто исчезнуть".



Народные деньги для избранных

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает, что глава Кабмина подобными заявлениями только подтверждает, что он ничего не понимает ни в экономике, ни в управлении государством.



"За кредитную политику в Украине отвечает Нацбанк, а не правительство. И регулирование ставки кредита – не в компетенции Кабмина, – подчеркивает Степанюк. – Так, заявленные ставки в 5-7% для всех возможны только при ставке рефинансирования НБУ в 3-4%, что при официально признанной инфляции в более чем 5% – недостижимо".



Кроме того, подчеркивает эксперт, очень мало предприятий и просто физлиц являются для банков квалифицированными заемщиками, так как у них нет нормального обеспечения кредита.



"Политика компенсации кредитных ставок для избранных очень порочна, так как нет гарантий ее стабильности, – уверен Степанюк. – И осуществляется она за бюджетные (то есть – народные) деньги в пользу избранных предпринимателей".



Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский лично проверил, как выдают доступные кредиты для открытия бизнеса под 5,7 и 9%.

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