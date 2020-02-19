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В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов

сегодня, 16:18 61
Автор:

• Таисия Ерохина

В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".

Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в Украину. Хотя тут бы эти средства украинцы тратили на товары отечественных производителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сумма частных денежных переводов в Украину из-за границы достигла цифры в 12 млрд долларов США в 2019 году. Показатель вырос на 38,6% в сравнении с прошлым годом, сообщает Национальный банк Украины.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/19/657234/
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