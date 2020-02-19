В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

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В
прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств,
передает "Экономическая правда".
Так, в
2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14
млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной
компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического
управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не
вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным
Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в
позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы
все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в
Украину. Хотя тут бы эти средства украинцы тратили на товары отечественных
производителей.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что сумма частных денежных переводов в Украину
из-за границы достигла цифры в 12 млрд долларов США в 2019 году. Показатель
вырос на 38,6% в сравнении с прошлым годом, сообщает Национальный банк Украины.
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