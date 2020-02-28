Заслуги власти в повышении пенсий с 1 марта нет, - эксперты

С 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий. Это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В Минсоцполитики уверяют: добавят пенсии большинству из 11,3 миллиона нынешних пенсионеров (в марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров). По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн, а с учетом индексации в 11% она вырастет более чем на 300 грн.

Насколько пенсия успевает за ростом цен и тарифов, а также можно ли проводит индексацию чаще, эксперты рассказали изданию "Комментарии".

Многие ощутят прибавку

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает, что речь идет об индексации, которая предусмотрена законом. И ее не должны приписывать себе в заслуги ни президент, ни правительство.



"Это – не подарки, а узаконенная процедура с четкой формулой, которая проходит в автоматическом режиме с 1 марта, – говорит эксперт. – Формула известна: к росту среднегодовой зарплаты за прошлый год (в этот раз – 18,8%) прибавляется инфляция (рост потребительских цен) за прошлый же год (4,1%). Полученная сумма (22,9%) делится на два. Получается 11,45%, а с учетом округления – 11%. Именно на столько должен подняться с марта уровень пенсий".



Известно, что поднятие ожидает четыре группы пенсионеров: по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца и по выслуге лет.



Не пересчитают пенсии (по крайней мере, с 1 марта, хоть некая прибавка может ожидать их с апреля) госслужащим, научным работникам, помощникам нардепов, а также тем, кто получает максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн), специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры) и не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн).



"Еще раз подчеркну – повышение предусмотрено законом. Правда, я видел сообщения, что правительство, которое чувствует проблемы с наполнением госбюджета, планирует уменьшить сумму индексации. Но не думаю, что они решаться на это, – отмечает Кушнирук. – Учитывая, что рост средних зарплат у нас значительно выше, чем индекс потребительских цен (инфляция), думаю, многие ощутят прибавление к пенсиям".

Ситуация дойдет до критической точки

Эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский обращает внимание, что в украинском обществе интенсивно подогревается вопрос по поводу индексации пенсий. При этом ПФУ, по словам эксперта, по состоянию на вчера не подтвердил индексацию, равно как получение каких-либо соответствующих документов из Кабмина.



"Напомню, что год назад эту индексацию активно приписывали к своим заслугам Порошенко и Гройсман. Дело было накануне выборов, и на то, что это процедура автоматическая, никто особо внимания не обращал. Правда, прошлой власти всё эти игры не особо помогли, – говорит политолог. – Сегодняшняя власть не хочет быть хуже прошлой. Так что пенсионное повышение активно обсуждается и анонсируется. При этом, желая быть не хуже "попередников", нынешняя власть сообщила, что индексация коснется на миллион больше пенсионеров, чем годом ранее".



Но кроме желаний и анонсов существует реальное состояние дел. И оно, по словам Дзивидзинского, не позволяет рассчитывать на серьезный рост пенсионных выплат – по объективным причинам, о которых предпочитают не распространяться правительство и президент.



"Недавно глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине – это неизбежный процесс. И что только так можно решить пенсионные проблемы в нашей стране, – отмечает эксперт УИП. – Согласно рекомендации Международной организации труда, минимальная пенсия должна быть не менее 40% от заработка. В Украине же на данный момент средняя пенсия составляет 3064 гривны (а это – всего 28%). Минимальная же пенсия – и вовсе 1638 гривен (всего 15% от средней зарплаты). Но даже увеличении пенсионного возраста не поможет нам залатать углубляющуюся и расширяющуюся дыру в ПФУ. Численность населения в стране стремительно уменьшается, трудоспособные граждане покидают Украину, а численность людей, которые получат пенсию, растет".



Пока разрывы между объемами выплат и накоплениями в ПФУ могут быть перекрыты резервными фондами. Но ситуация рано или поздно дойдет до критической точки, уверен Дзивидзинский.



"И когда до этого дойдет, то не от желания реформировать ситуацию, а от необходимости это делать, чтобы избежать катастрофы, власти страны, наконец, займутся реальной пенсионной реформой. Предусматривающей, в частности, накопительную систему, – говорит эксперт. – Это однозначно повлияет на настроения в обществе и на оценку действий власти. Но иного пути просто нет".

Общество доведено до кипения

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко уверен, что реального облегчения от индексации пенсий (которая, по словам эксперта, не просто добрая воля правительства, а его обязанность) украинцы не почувствуют.



"В стране происходит рост цен практически на все товары и услуги. По идее, в связи с дефляцией доллара, должны были падать цены хотя бы на импортные товары, да и на часть наших. На деле же всё идет в рост. Тогда как внутреннее производство – сокращается, – отмечает Анатолий Пешко. – Несмотря на внешне небольшие показатели инфляции (4-5%), реально произошло падение покупательной способности граждан. И пенсии индексируют точно непропорционально росту цен на товары и услуги, ориентируясь на индекс инфляции, который не отображает реального положения вещей. На деле покупательная способность населения упала в среднем на 30%. И запланированная индексация точно не компенсирует потери".



По словам академика, основная беда в том, что деньги прокручиваются внутри банков и разнообразных схем, но не идут в реальный сектор экономики. Как следствие – падение промпроизводства и продолжающееся обнищание населения.



"По ситуации в Новых Санжарах, когда нападали на автобусы с эвакуированными из Китая украинцами, по вспышкам агрессии то тут, то там, мы видим, что общество доведено до кипения. Люди не понимают происходящие процессы, а тотальное обнищание продолжается на фоне тотальной же дезинформации, – резюмирует Анатолий Пешко. – При этом продолжается масштабное разворовывание страны украинскими власть имущими и их зарубежными "партнерами". И запланированная индексация пенсий выглядит жалкой подачкой".



Как сообщал сайт "Комментарии", по данным Министерства социальной политики, более 80% пенсионеров Украины получают соцвыплаты, ниже прожиточного минимума.



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