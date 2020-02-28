За год в Украине электронных денег стало в два раза больше

В 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем в два раза в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.



"За прошлый год рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое. Это связано с ростом интереса участников рынка к этому платежного инструмента", - говорится в сообщении.



В частности, почти в 2,5 раза (до 203 млн грн) вырос объем выпущенных электронных денег и более чем в 2,3 раза (до 16,7 млн грн) увеличился объем операций с электронными деньгами.



Однако количество электронных кошельков выросло всего на 18% - до 74 млн штук.



В НБУ напомнили, что на электронном устройстве, которое не пополняется, может храниться до 4 тыс грн. В то же время, максимальная сумма средств на пополняемом устройстве составляет 14 тыс. грн, а годовой лимит расчета не может превышать 62 тыс. грн.





Как сообщал сайт "Комментарии", наиболее востребованными среди украинцев услугами в платежных терминалах являются коммунальные платежи, оплата мобильной связи и интернета, а также пополнение банковских карт.



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