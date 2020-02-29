Как выглядят 10 человек из 1% людей, которому принадлежит половина мировых богатств

Но сегодня "Комментарии" предлагают взглянуть на самых богатых людей мира, в том числе из списка Forbes. Примечательно, что среди них 40% женщин, но ни одна из них не входит в ТОП-5.

Существует теория о том, что половина мировых богатств принадлежит всего 1% населения планеты. Другой интересный факт в том, что для того, чтобы быть богаче половины населения Земли, вам достаточно обладать всего 3210 долларами.

10. Жаклин Марс — 38,6 млрд долларов





Франклин Марс основал известную во всем мире компанию Mars Inc., которая и сегодня производит невероятно популярные шоколадные батончики. Его внучка, которой прочили предпринимательское будущее, решила развиваться в области искусства и науки. Она была замужем дважды и родила троих детей. Семья Марсов ведет закрытый образ жизни и предпочитает избегать общения с журналистами.

9. Маккензи Безос — 39,1 млрд долларов





Американская писательница заработала свой капитал вовсе не своей основной деятельностью. Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса получила большое состояние и вошла в ТОП-20 рейтинга Forbes после прошлогоднего развода с владельцем Amazon. Они решили остаться друзьями, а Маккензи отказалась от своей доли (75%) в компании.

8. Ма Хуатэн — 42,8 млрд долларов





Китайский предприниматель не только разрабатывает искусственный интеллект, но и владеет крупнейшей инвестиционной компанией. Также ему принадлежит знаменитый QQ — китайский аналог ICQ.

7. Элис Уолтон — 46,6 млрд долларов





Ее отец Сэм Уолтон — основатель крупнейшей в мире сети супермаркетом Walmart. Но Элис, в отличие от братьев, предпочитает бизнесу искусство и даже однажды потратила 20 млн долларов на аукционе. Она была замужем за успешным банкиром и обычным строителем, но оба брака со временем разрушились.

6. Франсуаза Беттанкур Майерс — 53,2 млрд долларов





Француженка попала в ТОП-20 рейтинга Forbes, получив наследство в 40 млрд долларов от матери, которая скончалась в 2017 году. Кроме денег, Франсуазе досталась третья часть акций в компании L'Oreal. В 2019 году Беттанкур Майерс признали самой богатой женщиной на планете. Также у нее две ученые степени и авторство в пяти томах библейского исследования.

5. Мукеш Амбани — 55,3 млрд долларов





Богатейший человек Индии получил свое состояние по наследству. Его жизнь в Великобритании обеспечил усердный труд отца, который основал крупнейшую компанию в Индии по продаже и добыче нефти. Индийцы недолюбливают Амбани, отчасти из-за разногласий и судов с младшим братом Анилом, который также является миллиардером.

4. Майкл Блумберг — 62,1 млрд долларов





Родившийся в семье иммигранта из России, Блумберг за свои 78 лет жизни успел поработать в банковской индустрии, стать мэром Нью-Йорка и основать популярное одноименное мировое СМИ Bloomberg. Сегодня ведет предвыборную гонку в кресло президента США от Демократической партии, но пока его шансы оцениваются не слишком высоко даже внутри партии.

3. Карлос Слим Элу — 63 млрд долларов





Самый богатый мексиканец сколотил свой капитал с помощью сотовой связи, основав компанию в этой сфере. Он заработал первый миллион в 17 лет, когда отец научил его инвестировать, а сегодня контролирует знаменитую газету The New York Times. Мексиканцы обвиняют Карлоса в нищете мексиканского народа, несмотря на то, что он считается крупнейшим мировым филантропом, который инвестирует в культуру, медицину и образование Мексики.

2. Ларри Эллисон — 66,8 млрд долларов

Ларри основал известную компанию Oracle, которая и принесла ему миллиарды долларов. Примечательным эпизодом его биографии остается обучение в двух университетах, которое так и принесло его высшего диплома. Другим интересным фактом об Эллисоне является его работа в ЦРУ.

1. Бернар Арно — 91,4 млрд долларов