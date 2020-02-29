Коронавирус ударил по карману: сколько потеряли за неделю богатейшие люди мира

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Тройка богатейших людей мира - Джефф Безос, основатель Amazon, совладелец Microsoft Билл Гейтси председатель LVMH Бернар Арно потеряли за неделю совокупно около 30 млрд долларов. Это наибольшие потери финансовых состояний, которые произошли из-за распространения китайского коронавируса. Такие данные приводит агентство Bloomberg.
Аналитики провели анализ изменения состояний 500 людей с крупнейшими капиталами. Так, существенные потери понесли следующие обладатели миллиардных капиталов:
Джефф Безос (-$11,9 млрд)
Билл Гейтс (-$10 млрд)
Бернар Арно (-$9,1 млрд)
Илон Маск (-$9 млрд)
Уоррен Баффетт (-$8,8 млрд)
Амансио Ортеги (-$6,8 млрд)
Марк Цукерберг (-$6,6 млрд)
Ларри Пейдж (-$6,4 млрд)
Карлос Слима (-$6,3 млрд)
Сергей Брин (-$6,2 млрд)
В целом, специалисты отмечают, что в минусе оказались около 80% миллиардеров из списка агентства.
Как сообщал портал "Комментарии", крупнейшие биржи мира продолжают реагировать на информацию о распространении китайского коронавируса в негативном ключе.
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