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Коронавирус ударил по карману: сколько потеряли за неделю богатейшие люди мира

Распространение коронавируса обвалило биржевые котировки акций крупнейших компаний

сегодня, 18:49 543
Автор:

• Сергей Медведев

Коронавирус ударил по карману: сколько потеряли за неделю богатейшие люди мира

Тройка богатейших людей мира -  Джефф Безос, основатель Amazon, совладелец Microsoft Билл Гейтси председатель LVMH Бернар Арно потеряли за неделю совокупно около 30 млрд долларов. Это наибольшие потери финансовых состояний, которые произошли из-за распространения китайского коронавируса. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

Аналитики провели анализ изменения состояний 500 людей с крупнейшими капиталами. Так, существенные потери понесли следующие обладатели миллиардных капиталов:

Джефф Безос (-$11,9 млрд) 

Билл Гейтс (-$10 млрд) 

Бернар Арно (-$9,1 млрд) 

Илон Маск (-$9 млрд)

Уоррен Баффетт (-$8,8 млрд)

Амансио Ортеги (-$6,8 млрд) 

Марк Цукерберг (-$6,6 млрд)

Ларри Пейдж (-$6,4 млрд) 

Карлос Слима (-$6,3 млрд) 

Сергей Брин (-$6,2 млрд)

В целом, специалисты отмечают, что в минусе оказались около 80% миллиардеров из списка агентства.

Как сообщал портал "Комментарии", крупнейшие биржи мира продолжают реагировать на информацию о распространении китайского коронавируса в негативном ключе.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-28/world-s-richest-lose-444-billion-after-hellish-week-for-markets
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