НБУ утилизировал более 68 млрд грн в 2019 году

В 2019 году Национальный банк Украины по причине физического износа утилизировал 702,4 млн банкнот на сумму в 68,1 млрд грн, что составило около 24% от всех украинских банкнот в обращении. Об этом пресс-служба НБУ сообщила Украинским новостям.



Ежегодно НБУ утилизирует около 700 млн банкнот различных номиналов в связи с износом, т.е. около 25% от общего количества в обращении.

В 2018 году результаты оказались ниже среднего показателя — 663 млн банкнот на сумму в 47,4 млрд грн — около 12% от всех украинских наличных.

А в 2017 году цифры превысили средний результат — 795,7 млн банкнот на сумму в 50,6 млрд грн — около 14% от всех украинских наличных.

Также есть статистика по номиналам утилизированных банкнот:

1 грн — 45,7 млн на сумму 45,7 млн грн;

2 грн — 27,8 млн на сумму 55,6 млн грн;

5 грн — 56,3 млн на сумму 281,4 млн грн;

10 грн — 75 млн на сумму 719,7 млн грн;

20 грн — 59,3 млн на сумму 1 187,3 млн грн;

50 грн — 106,6 млн на сумму 5 328,3 млн грн;

100 грн — 143,2 млн на сумму 14 316,6 млн грн;

200 грн — 165,5 млн на сумму 33 097,5 млн грн;

500 грн — 26 млн на сумму 13 019,5 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацбанк ввел воборот новую купюру номиналом 200 грн.

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