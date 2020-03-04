Франция даст деньги на поставку питьевой воды мариупольцам

Франция будет вкладывать деньги в проект по поставке воды в Мариупроль. Соответствующий контракт Министерство финансов подписало с компанией "Natixis". Об этом говорится на сайте ведомства.

Французы обещают выделить 64 миллиона евро. Эти деньги украинское правительство сможет вложить в разработку и реализацию проекта по поставке питьевой воды мариупольцам. Но вскоре деньги, все же, придется вернуть.

Кредит рассчитан на 30 лет. Первые десять - это льготный период и проценты начисляться не будут. Далее годовая ставка по кредиту будет символической и будет составлять менее десятой процента - 0,08%. Возвращать деньги Украина будет частями. Отдавать их будут каждые полгода. Всю сумму французские инвесторы разделят на 40 ровных частей.

Кредитные деньги в Министерстве финансов обещают направить до конца следующего года на улучшение качества питьевой воды в Мариуполе, где проживают почти полмиллиона людей. Сам проект обязуются реализовать, а соответственно и освоить кредитные средства, до 31 июля 2025 года. Внедрять его в жизнь доверили коммунальному предприятию, а именно "Мариупольскому производственному управлению водопроводно-канализационного хозяйства".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинский государственный банк выдал первый "доступный кредит" на развитие бизнеса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!