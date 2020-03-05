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Ощадбанк ищет главу правления

Конкурс, на котором выберут нового главу правления для государственного Ощадбанка, проведут в три этапа представители международной компании по подбору персонала.

сегодня, 16:48
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ощадбанк ищет главу правления

Ощадбанк ищет нового главу правления. Наблюдательный совет государственного банка объявил конкурс и призывает кандидатов присылать резюме. Требования к кандидатам и условия конкурса опубликовали официальном сайте Ощадбанка. 

Конкурс будут проводить в три этапа, а помочь найти наиболее подходящего кандидата пригласили представителей международной компании по подбору персонала Pedersen&Partners.

Во время первого этапа от кандидатов почти ничего не требуется. Они лишь должны подготовить пакет документов: заявление об участии в конкурсе, резюме, мотивационный лист и согласие на обработку персональных данных. Затем среди них выберут тех, кого допустят ко второму этапу. Они, в свою очередь, должны будут пройти собеседование и предоставить конкурсное предложение, в котором, например расписать план развития и реформирования банка. На третьем этапе финалистов конкурса ожидает собеседование с Наблюдательным советом банка, на котором и определят, кому достанется место главы правления Ощадбанка.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать по электронной почте до 18:00 26 марта.  

Среди требований к потенциальным кандидатам на должность главы правления - владение украинским, английским и русским языками, полное высшее образование и не менее 5-ти лет опыта работы на руководящей должности в банковской сфере. 

Определиться с победителем конкурса в Ощадбанке обещают до конца апреля. 

"Комментарии" ранее рассказывали о том, что Ощадбанк собирается закрыть около 600 отделений по всей Украине. 


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Источник: https://www.oschadbank.ua/ua/press-service/news/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursu-na-posadu-golovi-pravlinnya-akcionernogo
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