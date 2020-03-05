Ощадбанк ищет главу правления

Ощадбанк ищет нового главу правления. Наблюдательный совет государственного банка объявил конкурс и призывает кандидатов присылать резюме. Требования к кандидатам и условия конкурса опубликовали официальном сайте Ощадбанка.

Конкурс будут проводить в три этапа, а помочь найти наиболее подходящего кандидата пригласили представителей международной компании по подбору персонала Pedersen&Partners.

Во время первого этапа от кандидатов почти ничего не требуется. Они лишь должны подготовить пакет документов: заявление об участии в конкурсе, резюме, мотивационный лист и согласие на обработку персональных данных. Затем среди них выберут тех, кого допустят ко второму этапу. Они, в свою очередь, должны будут пройти собеседование и предоставить конкурсное предложение, в котором, например расписать план развития и реформирования банка. На третьем этапе финалистов конкурса ожидает собеседование с Наблюдательным советом банка, на котором и определят, кому достанется место главы правления Ощадбанка.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать по электронной почте до 18:00 26 марта.

Среди требований к потенциальным кандидатам на должность главы правления - владение украинским, английским и русским языками, полное высшее образование и не менее 5-ти лет опыта работы на руководящей должности в банковской сфере.

Определиться с победителем конкурса в Ощадбанке обещают до конца апреля.

"Комментарии" ранее рассказывали о том, что Ощадбанк собирается закрыть около 600 отделений по всей Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!