500 млн долларов на предвыборную кампанию: куда Блумберг мог потратить эти деньги

Бывший кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии Майкл Блумберг потратил на предвыборную гонку около 500 миллионов долларов. Журналисты издания Vice подсчитали, на какие другие цели он мог потратить эти средства.



Известно, что Блумберг очень любит сырные крэкеры Cheez-It, которые есть в каждом его офисе. На 500 миллионов долларов он мог приобрести более 110 миллионов упаковок.

Американские студенты ежегодно берут кредиты у государства для получения образования. По данным центра исследований Pew, в среднем такой долг составляет около 17 тысяч долларов. И Блумберг, в свою очередь, мог оплатить образование 30 тысячам американских студентов.

В США кредиты берут не только на образование, но и на ипотеку. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, в среднем в 2017 году американцы брали кредит на сумму около 310 тысяч долларов. Таким образом, кандидат в президенты мог выплатить 1600 таких кредитов.

Другие варианты — уроки испанского на месяц для 312 тысяч учеников, годовой проездной для 328 тысяч жителей Нью-Йорка, пожизненный запас прокладок для 80 тысяч американских женщин или даже 42 острова.

Но, к сожалению, потраченные 500 миллионов долларов не помогли Майклу Блумбергу стать новым президентом США, ведь на днях он снял свою кандидатуру с выборов в пользу другого демократа Джо Байдена.

При этом потраченные деньги составили меньше одного процента от всего капитала миллиардера.

Как сообщал портал "Комментарии", другой кандидат от демократов Пит Буттиджич снял свою кандидатуру с выборов в президенты США в пользу Джо Байдена.

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