Пит Буттиджич поддержал Джо Байдена в президентской гонке США

Открытый гей и самый молодой кандидат в президенты США на выборах 2020 года Пит Буттиджич, на днях снявший свою кандидатуру с выборов, сегодня, 3 марта, поддержал в этой гонке другого демократа Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.



Буттиджич рассказал, что еще в самом начале своей избирательной кампании он давал понять, что главная идея его команды заключалась в сплочении нации для победы действующего президента США Дональда Трампа.

По словам бывшего кандидата, победа демократов на выборах должна была помочь внедрить те ценности, которые они разделяют, поэтому "во имя той же самой цели" он поддерживает Джо Байдена на посту президента.

Также CNN стало известно, что Буттиджич для принятия решения проводил переговоры с командой в воскресенье, 1 марта, и даже встречался с бывшим президентом США от Демократической партии Бараком Обамой.

Главным конкурентом Джо Байдена на демократических праймериз считается Берни Сандерс, одержавший победу на кокусах в штате Невада.

Как сообщал портал "Комментарии", Пит Буттиджич покинул избирательную гонку за пост президента США.

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