Пит Буттиджич покинул избирательную гонку за пост президента США

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Один из кандидатов в президенты США от
Демократической партии Пит Буттиджич отказался от участия в предвыборной
избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.
Пит Буттиджич был самым молодом претендентом и
единственным открытым геем. Он одержал верх над оппонентами на праймериз в
Айове и Нью-Гэмпшире, но значительно уступил в штатах Южная Каролина и Невада,
где победы достались Джо Байдену и Берни Сандерсу соответственно.
За свои 38 лет Буттиджич 8 лет занимал должность
мэра американского города Саут-Бенд в штате Индиана в 2012-2020 годах и
отслужил в военно-морской разведке США.
Решение отказаться от президентской гонки Пит
Буттиджич принял за несколько дней до "супервторника" — главного дня праймериз,
который поможет определить фаворита среди демократов.
В своем выступлении к сторонникам он заявил, что
ради ценностей, которые он собирался продвигать, сейчас лучше "отойти в сторону"
для объединения нации в целом и партии в частности. Также Буттиджич назвал
решение "трудным" и пообещал приложить максимум усилий для победы демократов
над действующим президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал портал "Комментарии", Трамп и Джонсон несобираются в Киев 8 мая.
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