Пит Буттиджич покинул избирательную гонку за пост президента США

Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич отказался от участия в предвыборной избирательной кампании. Об этом сообщает CNN.



Пит Буттиджич был самым молодом претендентом и единственным открытым геем. Он одержал верх над оппонентами на праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире, но значительно уступил в штатах Южная Каролина и Невада, где победы достались Джо Байдену и Берни Сандерсу соответственно.

За свои 38 лет Буттиджич 8 лет занимал должность мэра американского города Саут-Бенд в штате Индиана в 2012-2020 годах и отслужил в военно-морской разведке США.

Решение отказаться от президентской гонки Пит Буттиджич принял за несколько дней до "супервторника" — главного дня праймериз, который поможет определить фаворита среди демократов.

В своем выступлении к сторонникам он заявил, что ради ценностей, которые он собирался продвигать, сейчас лучше "отойти в сторону" для объединения нации в целом и партии в частности. Также Буттиджич назвал решение "трудным" и пообещал приложить максимум усилий для победы демократов над действующим президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал портал "Комментарии", Трамп и Джонсон несобираются в Киев 8 мая.

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