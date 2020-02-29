Трамп и Джонсон не собираются в Киев 8 мая, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко опроверг информацию о визите в Киев 8 мая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.



"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании и как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сообщил Пристайко.



Глава МИД добавил, что украинская сторона получила от Трампа и Джонсона ответные приглашения, однако конкретные даты вероятных визитов не обсуждались.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее издание The Guardian писало, что Дональд Трамп и Борис Джонсон могут осуществить совместный визит в Киев 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. А 9 мая они направятся в Москву.



По данным СМИ, "в Киеве упорно работают над тем, чтобы представить украинские мероприятия как более приемлемый способ почтить память жертв Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".



Однако журналисты указывают, что оба лидера не приняли окончательного решения относительно визита в Украину.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!