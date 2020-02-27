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Трамп может посетить Украину перед поездкой в Москву, - СМИ

Трамп может посетить Киева в компании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

сегодня, 12:49
Автор:

• Мария Чиренко

Трамп может посетить Украину перед поездкой в Москву, - СМИ

Президент США Дональд Трамп может посетить с визитом Украину в мае текущего года, пишет издание The Guardian.

Предполагается, что Трамп может приехать в Киев вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 8 мая и примет участие в торжествах по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. 

Затем Трамп и Джонсон могут полететь в Москву на возложение венков.

По данным журналистов, "в Киеве упорно работают над тем, чтобы представить украинские мероприятия как более приемлемый способ почтить память жертв Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию"

В то же время, по данным издания, Трамп и Джонсон еще не приняли своего решения относительно визита в Киев.

Как сообщал сайт "Комментарии", 9 мая в Москве состоится военный парад, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. В мероприятиях примет участие президент Франции Эммануэль Макрон. 

Президент России Владимир Путин во время последнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул вклад народов СССР в победу во Второй мировой войне и заявил о недопустимости искажения исторической правды о конфликте. Так он прокомментировал заявление Зеленского о совместной ответственности Третьего Рейха и СССР за развязывание войны и нападение на Польшу. 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/russia-world-war-ii-75th-anniversary-uk-us
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