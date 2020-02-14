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Донбасс, ДТП и 9 мая: Путин потребовал от Зеленского ответить на вопрос по «Нормандии»

Телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны

сегодня, 18:25
Автор:

• Мария Чиренко

Донбасс, ДТП и 9 мая: Путин потребовал от Зеленского ответить на вопрос по «Нормандии»

Пресс-служба президента России обнародовала информацию о содержании разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленский. Заявление размещено на сайте Кремля.

"Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости", - говорится в сообщении.

Во время переговоров также обсуждались вопросы прекращения огня на Донбассе, разведения сил и средств от линии разграничения, разминирования и обмена удерживаемых лиц.

Также Владимир Путин подчеркнул вклад народов СССР в победу во Второй мировой войне и заявил о недопустимости искажения исторической правды о конфликте.

"Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области", - говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Владимира Зеленского.

Как сообщал сайт "Комментарии", в Офисе президента Украины заявили, что во время переговоров обсуждались вопросы встречи в "нормандском формате", работы Трехсторонней контактной группы и обмена пленными.


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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62792
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