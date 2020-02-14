Новый телефонный разговор президентов: о чем Зеленский договорился с Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Офис президента.

Как известно, главы государств говорили о подготовке к грядущей встрече лидеров "Нормандской четверки", а также о предыдущих договоренностях по итогам парижского саммита 9 декабря 2019 года. Ключевой темой разговора стал обмен пленными, которых сейчас удерживают на Донбассе, в Крыму и РФ. По итогам телефонного разговора президенты договорились активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в РФ вместо должности президента может появится "Верховный правитель". Так, рабочая группа предложила внести около сотни изменений, среди которых – переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией.





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