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РФ без президента: Владимир Путин может стать "Верховным правителем"

В России хотят заменить должность "президент" на "Верховный правитель" и закрепить статус "победителя Второй мировой войны"

сегодня, 09:25
Автор:

• Елена Волкова

В РФ вместо должности президента может появится "Верховный правитель". Об этом после заседаний группы по подготовки изменений в Конституции РФ сообщают местные СМИ.

Так, рабочая группа предложила внести около сотни изменений, среди которых – переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент России Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию озвучил необходимость внесения изменений в Конституцию РФ. Российский лидер, в частности, предложил перераспределить полномочия между президентом правительством и Государственной Думой. В результате, произошла смена правительства, новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин. 

Также мы писали о том, что в аэропорту Пулково, который расположен в Санкт-Петербурге, продают иконы, на которых изображен президент России Владимир Путин.


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Источник: https://comments.ua/
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