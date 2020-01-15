Правительство России ушло в отставку

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Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, сообщает "Интерфакс".
Данное решение было озвучено после послания президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ.
"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.
Владимир Путин поручил кабмину Медведева временно выполнять обязанности до назначения нового правительства.
Кроме того, Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначить Медведева на эту должность.
Как сообщал сайт "Комментарии", президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию.
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