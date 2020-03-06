Живопись "золотого века" и недостроенное жилье: что задекларировал новый министр финансов Уманский

Министр финансов Игорь Уманский наличными хранит 25 тыс долларов и 12 тыс. евро, а в Киевской области строит жилье. Об этом "Комментариям" стало известно из его декларации.

Так, у Уманского есть квартира в столице площадью 71,2 "квадратов" (в общей собственности), гараж 42,3 кв. м и 6170 "квадратов" земли в Киевской области. Еще строится жилой дом в области (Капустная, Обуховский район). Совместно с супругой министр владеет картиной голландского живописца "золотого века" Арт ван дер Нера. Кроме того, Уманский является владельцем ценных бумаг. На банковских счетах Уманского размещено 61 115 грн, а наличными у него 25 000 долларов и 12 000 евро (обеими суммами владеет пополам с женой). Среди финансовых обязательств указан кредит в сумме 59 298 грн.

По основному месту работы в АБ "Укргазбанк" новоиспеченный член Кабмина получил 303 269 грн зарплаты, а также 2878 грн "дополнительного блага" от профсоюза работников компании.

Отметим, что в декларации Уманского есть сведения о доходах жены и трех дочерей. Так, в их собственности квартира, земля, ювелирные изделия, шуба, часы, авто Mersedes Bens.

Ранее "Комментарии" рассказали, что внесли в декларации министр Кабмина Олег Немчинов и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!