Квартира в России и Lexus сына: появилась декларация нового министра соцполитики Лазебной

Министр социальной политики Марина Лазебная задекларировала несколько квартир и доход от предпринимательства. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре деклараций.

Так, Лазебная совместно с сыном имеет квартиру в Киеве площадью 63,1 кв. м, квартиру на 40,5 кв. м в области (в общей собственности), а также министр владеет квартирой в России (31,7 кв. м., приобрела в 2009 году), частью жилого дома с надворными постройками площадью 103,6 "квадратов" в Киевской области (в совместной собственности) и 1018 земельными "квадратами" в области. Сообщается, что доход от занятия предпринимательской деятельностью Лазебной составил 481 480 грн. Информации о денежных активах министра – наличных деньгах или средствах на банковских счетах – документ не содержит.

В декларации Лазебной также есть данные относительно доходов мужа и сына. У них задекларированы квартиры, авто – Audi Q7 2017 года выпуска, Lexus RX 200T (2017-го).

Напомним, новый министр с вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников задекларировал охотничьи карабины, квадроцикл и 19,5 млн грн зарплаты.

Ранее "Комментарии" сообщали о живописи "золотого века" и недостроенном жилье в декларации нового министра финансов Игоря Уманского. А также стало известно о том, что внес в декларацию новоиспеченный министр Кабмина Олег Немчинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!