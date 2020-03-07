В Украине случаев мошенничеств с банковскими картами стало меньше

Убытки от незаконных действий с платежными картами уменьшились более, чем в два раза, а количество сомнительных операций снизилось на треть. Об этом сообщает пресс-центр Национального банка Украины.

Так, в прошлом году сумма убытков от незаконных действий с платежными картами составляла 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами. Тогда как в 2018 году число равнялось 0,0092%, а в 2017 году - 0,0077%. То есть, на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт в 2019 году лишь 42 грн приходилось на сомнительные операции. Добавим, что в среднем на одну незаконную операцию в 2019 году приходилось около 2100 грн, что на 16% меньше, чем в 2018 году (2500 грн). В целом, количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилась на треть - до 71 900 случаев (в 2018 году - 105,5 тыс. случаев).

Больше всего мошенничеств зафиксировали в сети Интернет - 41,4 тыс. случаев (58% от общего количества). В то же время по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился почти вдвое. Вместе с тем, в прошлом году почти сравнялись по количеству и суммам незаконных действий операции с использованием банкоматов и оплаты в торговой сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НБУ опубликовал список системно важных банков.

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