Официальный доллар в Украине продолжает стремительно дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 13 марта на уровне 25,858 грн за доллар, к евро – 29,054 грн за евро. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.



Стоит отметить, что за последний банковский день официальный доллар в Украине подорожал на 23 копейки – на 12 марта официальный курс был установлен на уровне 25,624 грн за доллар. В то же время евро подорожал на 0,004 грн – 12 марта он стоил 29,0499 грн.

Ранее "Комментарии" писали, что январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец года, однако его могут пересмотреть в апреле. Сообщается, что до сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику. Так, в среднем за февраль по сравнению с годом ранее цены на нефть снизились на 10-15%, на газ в Европе – на 50%, в то время как цены на металлы – на 11-12%. Тогда как валютный рынок реагирует на ситуацию более негативно: зафиксирован существенный рост спроса на иностранную валюту больше ее предложения, начиная с прошлой недели.

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