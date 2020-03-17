"Коронавирус и олигархи": Роман Абрамович понес убытки в 2,5 млрд евро

Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович с начала года утратил в акциях и ценных бумагах 2,6 миллиарда евро. Такие убытки могут сказаться на дальнейших играх его команды, а сам олигарх в свои 53 года обладает состоянием, которое оценивается в 12 млрд евро.

Отметим, что финансовые потери стали для Абрамовича не единственной проблемой: в начале 2018 года Великобритания, где российский олигарх занимает 9 место в рейтинге самых богатых поданных страны (у Абрамовича двойное гражданство), ему отказано в визе и он не может попасть на территорию Королевства.

Роман Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. С тех пор синие выиграли Лигу чемпионов в 2012 году, а также шесть раз становились сильнейшей команда Премьер-лиги. Считается, что в общей сложности Абрамович вложил в клуб более миллиарда евро.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые рынки "оглушило" резкое крушение цены на нефть.

По мнению руководителя аналитического отдела компании Forex club Андрея Шевчишина, глубина падения цен на нефть будет зависеть от действий главных фигурантов этой "ценовой бойни" – Саудовской Аравии и РФ: обе страны располагают ресурсом для того, чтобы продержаться на таких низких уровнях какое-то время. В тоже время, в этой гонке на выживание пострадают экспортеры нефти с высокой себестоимостью добычи – США, Канада, Бразилия, Венесуэла и т.д. – для них такая цена будет катастрофической.



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