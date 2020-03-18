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День начался с падения: курс гривни на 18 марта

Не смотря на все усилия Нацбанка остановить укрепить национальную валюту, курс гривни стремительно падает.

сегодня, 09:35
Автор:

• Виолетта Комаровская

День начался с падения: курс гривни на 18 марта

Среда, 18 марта, для украинской гривни который день подряд началась с падения. Курс национальной валюты относительно доллара просел еще более чем на 50 копеек.

Украинскую гривну не остановить. Она дешевеет, буквально, на глазах. Всего за один день национальная валюта просела на 53 копейки по сравнению с американским долларом. По состоянию на утро среды Национальный банк закрепил гривну на отметке 27, 05 грн за доллар. Относительно евро она также упала и теперь НБУ установил курс на уровне 29, 72 грн. Еще вчера, к примеру, это было 29, 52 грн. 

В Нацбанке утверждают - курс раскачивает, в том числе, паника на валютном рынке. Из-за коронавируса в Украину завозят недостаточно наличного доллара, а спрос на него среди населения, в частности, повышен. В то время, как в банковских кассах долларов критически мало, чтобы покрыть весь спрос. С безналичным долларом проблем не возникает, утверждают в НБУ.

Если посмотреть на цену валюты в самых крупных государственных банках, то она такова: 

"Приватбанк" утром продает доллар по 28, 57 грн, а евро - по 31,54. В то же время, скупают иностранную валюту за 27,30 грн и 29, 50 грн соответственно.

В "Ощадбанке" на 18 марта установили курс валют на уровне 28, 80 грн за доллар и 31,60 за евро (это продажа), 27, 40 грн за доллар и 29, 40 грн (это покупка). 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали, что ожидает гривну в ближайшем будущем.


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Источник: https://bank.gov.ua/markets/exchangerates/?date=18.03.2020&period=daily
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