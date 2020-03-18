Доллар закончился: ПриватБанк не будет продавать валюту

ПриватБанк не будет продавать наличные доллары до конца карантина в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Прекращают с сегодняшнего дня и покупку валюты у населения.

Речь идет исключительно о наличном долларе. На безналичный расчет подобное нововведение никак не повлияет, уверяют в банке. К примеру, безналичный доллар, как и раньше, можно будет купить онлайн через мобильный- либо интернет-банкинг. Обменять гривни можно будет и в терминалах самообслуживания.

Что же касается налички, то ее отныне в банковских кассах смогут получить только владельцы валютных депозитов, если их срок действия подходит к концу. При этом валюту нужно будет заказать заранее.

Причины подобного решения две. Во-первых, представители банка хотят, чтобы в отделения приходили как можно меньше людей. Это должно минимизировать риск заражения коронавирусом. Во-вторых, наличный доллар в кассах закончился. И пока его не начнут самолетами привозить в Украину (а это возможно только после восстановления авиасообщения), продавать людям просто нечего.

Все операции с наличными гривнами проводятся как обычно, без ограничений, в любом отделении Приватбанка.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем грозит падение украинской гривни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!