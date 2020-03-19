Доллар стремиться вверх: курс гривни снова просел

Курс гривни уверенно падает. Утром в четверг, 19 марта, украинская валюта снова просела. Доллар стремительно идет вверх. Об этом говорят цифры официального курса, который установил Национальный банк Украины.

Не смотря на все усилия регулятора, пока остановить валютные качели не удается. Относительно доллара украинская гривна снова упала. В этот раз на 21 копейку. Сегодня утром один доллар стоит на уровне 27, 27 грн. Чуть замедлилось падение национальной валюты относительно евро. По сравнению со вчера официальный курс гривни просел на 9 копеек и теперь составляет 29, 79 грн за евро.

В украинских обменниках цены отличаются. Если брать во внимание государственные банки, то там разница в несколько десятков копеек. Например в ПриватБанке доллар продают по 28, 32 грн, а покупают за 27, 30 грн. Но стоит напомнить, речь идет только о безналичном долларе. Банк решил на время карантина остановить обмен наличного доллара из-за его нехватки в кассах. Что касается евро, то курс в ПриватБанке утром в четверг таков: 30, 96 грн - продажа, 29, 20 грн - покупка.

В Ощадбанке сегодня утром доллар продают за 28, 80 грн, а покупают за 27, 20 грн. Евро стоит в продаже 31, 00 грн, покупают его за 29, 10 грн.

Вчера, напомним, Национальный банк, чтобы сгладить колебания курса валют, вывел на рынок еще 200 миллионов долларов.

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