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Акции Uber взлетели после заявления генерального директора компании

Гендиректор Uber заявил, что компании хватит средств пережить коронавирусный кризис, после чего акции стали дорожать

19 марта 2020, 22:52
Автор:

• Антон Варанов

Акции Uber взлетели после заявления генерального директора компании

Акции компании Uber Technologies Inc выросли на целых 44% сегодня, 19 марта, после того, как генеральный директор заявил, что у него есть на руках много наличных денег, чтобы справиться с кризисом коронавируса. Также он заявил о восстановлении некоторых частей бизнеса. Об этом сообщает Reuters.

На встрече с аналитиками гендиректор компании сообщил, что у Uber есть около 10 миллиардов долларов неограниченных средств. По его словам, ликвидность — ключевой фактор. Его заявление происходит именно тогда, когда власти предпринимают различные шаги для сдерживания быстрого распространения коронавируса, замедляя тем самым экономическую активность.

Некоторые компании вынуждены копить наличные деньги или брать кредиты для того, чтобы иметь возможность выплачивать сотрудникам зарплаты. А по словам главы компании Uber, даже при экстремальном сценарии — когда количество поездок снижается на 80% до конца 2020 года — у компании все еще будет 4 миллиарда долларов неограниченных средств.

На текущий момент количество поездок в пораженных вирусом городах, таких как Сиэтл, упали на 60-70%, но в Гонконге худшее уже позади и жизнь возвращается в привычное русло. Uber уже видит начало восстановления, поэтому уверен, что "город скоро начнет двигаться, Uber тоже".

Как сообщал портал "Комментарии", немецкая полиция провела рейды неонацистского движения по всей стране.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uber/uber-shares-soar-after-ceo-says-has-enough-cash-to-ride-out-coronavirus-crisis-idUSKBN2162MN
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