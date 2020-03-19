Украинские олигархи Ахметов и Пинчук выделили миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

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Украинские олигархи
Ринат Ахметов и Виктор Пинчук выделили миллионы долларов на борьбу с
распространением китайского коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщили в пресс-службах
Фонда Ахметова и компании EastOne
Пинчука.
Ринат Ахметов выделил
300 миллионов грн (около 10,7 миллионов долларов) на государственную закупку
300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они вскоре будут доставлены в
Стабилизационный фонд.
"Коронавирус — это
беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые.
Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно
он может помочь Украине и украинцам", — заявил украинский олигарх Ринат Ахметов.
Виктор Пинчук выделил
еще 2 миллиона долларов на покупку тестов, которые частично будут отправлены в
Днепропетровскую область. Дополнительные средства он пообещал выделить после
определения конкретных потребностей региона.
Как сообщал портал "Комментарии",
Playboy перестанет выпускать печатные версии журналов спустя 66 лет работы.
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