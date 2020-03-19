Украинские олигархи Ахметов и Пинчук выделили миллионы долларов на борьбу с коронавирусом

Украинские олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук выделили миллионы долларов на борьбу с распространением китайского коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщили в пресс-службах Фонда Ахметова и компании EastOne Пинчука.



Ринат Ахметов выделил 300 миллионов грн (около 10,7 миллионов долларов) на государственную закупку 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они вскоре будут доставлены в Стабилизационный фонд.

"Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", — заявил украинский олигарх Ринат Ахметов.

Виктор Пинчук выделил еще 2 миллиона долларов на покупку тестов, которые частично будут отправлены в Днепропетровскую область. Дополнительные средства он пообещал выделить после определения конкретных потребностей региона.

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