В Украине резко подорожала картошка. На оптовых рынках цены выросли почти в два раза. Об этом рассказали аналитики платформы EastFruit.

Взлетела стоимость картошки из-за коронавируса, а точнее из-за введения карантина в Украине и соседних странах. Уже сейчас оптовые цены подскочили до 8-10 гривен за килограмм. В рознице они еще выше. Если сравнивать с ценами на прошлой неделе, то это плюс 43% к стоимости, говорят аналитики.

Подобная ситуация возникла из-за перебоев с поставками. Привезти картошку с других регионов, например, западных, а тем более из-за границы - России и Беларуси, - с введением карантина стало сложнее. Как следствие, в розничных сетях возник дефицит. Фермеры начали поднимать цены.

Как только удастся возобновить регулярные поставки, цены на картофель должны вернуться к прежней отметке. Ведь других причин для подорожания сейчас нету, говорят эксперты. Хотя некоторые фермеры и не хотят возвращаться к прежней стоимости.

"Производители утверждают, что запасы качественной картошки на западе Украины почти исчерпаны. Если будет расти спрос, будет повышаться и цена", - говориться в статье на аналитическом портале.

Если сравнивать цены на картофель с аналогичным периодом прошлого года, то уже сейчас они выше приблизительно на 45-46%.

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