Коронавирус не освобождает от госдолга: как Украине платить по счетам на фоне кризиса

Госбюджет Украины испытывает небывалые трудности в 2020 году. Так, за январь он был выполнен с дефицитом в размере более 15 млрд грн, что на 27,5% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года. Очевидно, что во время и после карантина цифры будут еще более ужасающими для нашей страны. Но нужно понимать, что огромные внешние долги Украины никуда не делись и платить по счетам все равно придется. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли Украине, учитывая усугубляющийся кризис пытаться договориться о реструктуризации госдолга перед мировыми кредиторами.

Проценты по кредитам вынуждают Украину сдерживать рост ВВП

В частности, финансовый эксперт Павел Вернивский уверен, что Украине нужно договариваться о реструктуризации внешних долгов.

"Выбрав вектор движения на Запад, показав приверженность демократическим принципам, Украина с 2014 года оказалась в сложном положении – агрессия РФ, упадок экономики. Но вместо того, чтобы протянуть нам руку, МВФ и Парижский клуб кредиторов, не пошли на реструктуризацию нашего долга. Они отправили Украину договариваться с частными кредиторами. А те сумели нас "развести", как котят. Вроде бы, списание было, но оно поставило нас в невыгодные условия", - говорит эксперт.

По словам Вернивского, в 2015 году произошла реструктуризации около 3 млрд долл. внешнего долга Украины. Были выпущены варранты (ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой), которые привязаны к росту украинского ВВП.

"И получилось, что при росте украинского ВВП выше 4%, мы вынуждены отдавать огромные суммы нашим кредиторам, – поясняет эксперт. – Фактически, нам не дают развиваться. Если мы хотим достигнуть уровня той же Польши, то при росте ВВП менее 4%, мы доберемся до этого уровня лет через 50. А если ВВП будет расти, то будут расти и выплаты кредиторам, значительно опустошая украинский бюджет. Это – реальная перспектива. Фактически – украденное будущее наших детей".

Павел Вернивский уверен: Украине нужно договариваться о реструктуризацию, которая включит в себя как уменьшение процента по нашим внешним долгам, так и увеличение срока выплаты этих долгов. Так, как в свое время сделала Польша, которой тот же Парижский клуб кредиторов еще и списал в начале 90-х около 50% внешнего долга (около 17 млрд долл.).

Налоговые каникулы из-за карантина лишь увеличат нагрузку на госбюджет

Вопрос реструктуризации госдолга Украины зрел уже давно, поскольку темпы экономического роста в конце 2019 года замедлились, а МВФ откладывает выделение очередного транша финансовой помощи, отмечает политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.

"Пандемия коронавируса усугубила ситуацию. Из-за карантина мелкий и средний бизнес оказался на грани выживания, – отмечает эксперт. – К тому же, трудовые мигранты остались без работы, ведь ЕС закрыл границы для граждан других стран на месяц из-за коронавируса. Денег в казну будет поступать ещё меньше. Обещание президента Владимира Зеленского предоставить бизнесу налоговые каникулы и выплатить пенсионерам дополнительные деньги также является нагрузкой для госбюджета".

Сейчас, по мнению Георгия Кухайлешвили, не лучшая ситуация для погашения задолженности перед кредиторами.

"Было бы приемлемым, если бы нам дали больше времени на выплату займов, – говорит аналитик. – Риск заключается в том, что в условиях экономического кризиса, который неизбежен в Украине из-за сокращения доходов во время карантина, международные кредиторы могут подстраховаться – и потребовать взамен реструктуризации долга введение в стране жёсткой экономии (как в случае с Грецией), поставить вопрос о приватизации госсобственности".

Кухайлешвили напоминает, что сейчас часть украинского общества беспокоит вопрос формирования земельного рынка в Украине, его продажи иностранцам.

"Стратегически подобное решение может поспособствовать более эффективному развитию агропромышленного комплекса Украины, появлению новых рабочих мест. Но в условиях роста недовольства властью в обществе, подобные непопулярные шаги могут спровоцировать политическую напряженность, – считает эксперт. – Ситуацию раскачивает оппозиция, которой выгоден роспуск Верховной Рады и досрочные парламентские выборы, чтобы взять реванш и лишить партию "Слуга народа" парламентского большинства".

В какой-то момент Украине нужно будет отказаться от уплаты по кредитам

"Как я понимаю, по состоянию на сегодня украинское правительство не ведет переговоры с международными кредиторами и частными фондами, которые владеют нашими ценными бумагами, касательно реструктуризации (отсрочки платежей) либо же списания части нашего долга, – говорит юрист, аналитик Андрей Вигиринский. – Стоит ли это делать? Да, стоит. Но позже. Когда будет действительно пиковая ситуация в нашей экономике. Именно тогда, думаю, нужно будет начинать пытаться заключить новую сделку или отказываться от уплаты кредитной задолженности".

Сейчас же, по словам эксперта, чтобы выполнить свои финансовые обязательства и не войти в историю с техническим дефолтом государства, правительство Шмыгаля находится в других переговорах.

"Речь о предоставлении МВФ бОльших сумм займов – в экстренном темпе и без привязки к определенного видам реформ, которые требуют времени, – поясняет Вигиринский. – Напомню, что среди условий МВФ для предоставления нам нового транша, были принятие закона о обороте земель сельхозназначения, а также – законопроекта о невозможности возврата бывшим собственникам обанкротившихся банков. Но мы понимаем, что это при неработающей Верховной Раде такая процедура затянется, по крайней мере, на месяц. При этом платежи по кредитам нужно осуществлять. А в бюджете и так – недобор. И переговоры, которые ведутся сейчас, насколько я понимаю, заключаются в том, чтобы максимально быстро получить очередной займ, смягчив условия его получение, сроки выполнения этих условий, а также – увеличив получаемую сумму (чтобы ее можно было использовать не только для пополнения международных резервов НБУ, но и для погашения и покрытия бюджетного дефицита). Думаю, такие соглашения будут достигнуты".

У всех стран, являющихся нашими кредиторами, есть проблемы из-за коронавируса

По мнению Вигиринского, первый займ по новой сделке с МВФ мы (без привязки к ранее оговоренным жестким условиям) мы получим через две-три недели. Под эту сделку подтянутся и европейские кредиторы, которые также предоставят определенные суммы заимствований. И Украина сможет выплатить те обязательства, которые должна, согласно существующему графику".

"Если мы говорим о Franklin Templeton (частному фонду, держателю нашего суверенного внешнего долга), то я не слышал, чтобы с ним вели переговоры о реструктуризции задолженности, – продолжает аналитик. – В идеале, конечно, было бы выкупить свои ценные бумаги на внешних рынках, тем самым освобождая ликвидность, предоставляя ликвидность инвесторам. Но сейчас, думаю, рано выкупать. Еще не пробила дно стоимость украинских акций, которыми владеет Franklin Templeton. Да и нет у нас денег, чтобы их выкупать. А потому приоритетным сценарием для правительства Шмыгаля является тот, который я указал выше".

При этом, подчеркивает Вигиринский, нужно понимать: переговоры осложнены тем, что сейчас деятельность любой государственной институции направлена на решение внутренних проблем.

"В каждой стране, которая является нашим кредитором, есть ряд проблем, связанных с коронавирусом, – отмечает эксперт. – И в первую очередь, они занимаются поддержкой своей экономики".

Напомним, ранее "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие отрасли экономики Украины коронавирус убьет, а кого в этих непростых условиях ждет расцвет.

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