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Что происходит в Украине с посылками из Китая и Европы

Эксперты считают, что с китайской продукцией ситуация не критична, но с европейской дела обстоят сложнее, а проблемы с дефицитом товаров первой необходимости возникают исключительно из-за ажиотажного спроса

сегодня, 14:45
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Что происходит в Украине с посылками из Китая и Европы

Коронавирус в мире повлиял на все ниши бизнеса, в том числе и на посылки из зарубежа. Ведь у многих сложилось впечатление, что получать товары из Европы и Китая небезопасно. "Комментарии" выяснили, как обстоят дела на самом деле.

По словам главы Национального Совета экономического развития Алексея Дорошенко, сейчас в торговле с Китаем никаких ограничений нет. Грузы как поступали, так и поступают, а люди по-прежнему получают посылки из Китая. Возможно, впечатление о каких-то ограничениях возникло из-за того, что закрылись некоторые почтовые отделения: например, на территории торгово-развлекательных центров. Но в целом в этой сфере все работает, как раньше.
"С китайской продукцией ситуация не критична, а вот с европейской дела обстоят сложнее, – поделился рассуждениями с изданием "Комментарии" экономист Владислав Банков. – Дело в том, что на морские перевозки влияние пандемии будет меньше, нежели на перевозки автотранспортом, которые более зависимы от человеческого фактора".
Кстати, по мнению эксперта, проблемы с дефицитом товаров первой необходимости возникают исключительно из-за ажиотажного спроса, спровоцированного паникой. Ведь их производство не останавливается, поставки – тоже. А на фоне ограничения экспорта, цены, как минимум, не должны расти. Глобальная импортная зависимость у нас существует только по поставкам энергоносителей, но здесь рынок благоприятствует покупателям и влияние человеческого фактора минимально.
Аналитик Алексей Кущ считает, что одной из проблем в связи с перебоями с импортом может стать дефицит высокотехнологичного сырья, комплектующих, реагентов, всевозможных добавок и других импортных товаров, которые используются в отечественной промышленности. Технологический процесс без них невозможен начиная от простейших консервантов в пищевой промышленности и заканчивая исходным сырьем в фармацевтике. Не менее опасен распад межрегиональных экономических связей внутри страны, считает Кущ.


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Источник: comments.ua
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