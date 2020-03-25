Курс гривни: украинская валюта укрепила позиции

Гривна укрепляет позиции. Относительно доллара официальный курс вырос сразу на несколько десятков копеек. Таковы данные Нацбанка Украины на утро среды, 25 марта.

После стремительного и безостановочного падения, гривна начала понемногу оправляться. Сегодня относительно доллара она прибавила еще 34 копейки. Если вчера официальный курс Нацбанка составлял 28, 11 грн за доллар, то уже сегодня он остановился на отметке 27, 77 грн за доллар. Относительно евро украинская гривна также укрепилась, хотя и не так сильно. В цене выросла на 14 копеек. Сегодня официальный курс НБУ - 30, 10 грн за один евро (вчера это было 30, 24 грн за евро).

За последние недели украинскую валюту резко обвалили сразу несколько факторов. Это и кризис на мировых рынках, связанный со вспышкой коронавируса, и падение цен на нефть, и паника на валютном рынке внутри страны. Но с начала этой недели валютные колебания на межбанке в Украине немного утихли, сообщает НБУ на официальной страничке в Facebook. Впервые за последнее время регулятору не пришлось продавать доллар с резерва, чтобы остановить падение гривни. Спрос на иностранную валюту упал и рынок начал балансироваться сам по себе.

Отметим, что только на минувшей недели Нацбанк потратил на поддержку гривни около миллиарда долларов из внутренних резервов. Примерно столько же ушло на позапрошлой.

В Национальном банке утверждают, что поводов для внедрения каких-либо кардинальных мер нету, поэтому вводить жестких ограничений на валютном рынке не будут.

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