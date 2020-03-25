Нажива на кризисе: по какой схеме работает «золотая пирамида» B2B Jewelry и подобные проекты

В кризисные времена, такие, как у нас сейчас, всегда найдутся те, кто занимается "мутными" финансовыми схемами. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как украинцам защититься от подобного рода "разводов".

"В B2B Jewelry выдают квитанцию о получении средств от несуществующей компании"

Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар считает, что случаи обмана украинцев случаются довольно часто. И прежде всего это вызвано малограмотностью украинского населения, а также жаждой быстрой наживы. Одним из примеров, по словам эксперта, является проект B2B Jewelry – т.н. "Золотая пирамида", заморозившая выплаты на время карантина.

"Проект работает по давно известной схеме Понци, – отмечает Денис Бондар. – Это схема, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов, за счет средств, полученных от более поздних инвесторов. Ни для не секрет, что в таких финансовых пирамидах некоторые люди действительно зарабатывают (кто первый и вовремя успел выйти до краха мошеннической схемы). То, что проект приостановлен – это четкий сигнал, который говорит, что в период карантина новых инвесторов в проект привлечь не удастся, а значит и новых выплат тем, кто ранее инвестировал, не будет, так как нет средств".

По словам юридического эксперта, мошеннических схем много, но их, как правило, объединят одно – все они обещают доход в несколько раз выше, чем это могут давать стандартные финансовые инструменты, которыми пользуются инвесторы в мире (такие как облигации, акции, ценные бумаги, в том числе и привычные для населения депозиты).

"Чтобы защититься от "разводов", прежде всего, надо проверять юридическую сторону проекта, а именно документы, – поясняет Денис Бондар. – Например, в B2B Jewelry выдают квитанцию о получении средств от несуществующей компании. Также надо понимать, на чём компания зарабатывает, чтобы платить дивиденды. Проще говоря – математику проекта (бизнес-план). Надо узнавать, какими активами владеет проект. Какие гарантии можно получить на возврат своих инвестиций в случае убыточности проекта (а как мы знаем, любой бизнес может обанкротиться). И самое главное – надо сохранять спокойствие и "холодную" голову при принятии любых инвестиционных решений. А не действовать на эмоциях – "вот сейчас я озолочусь". Инвестировать легко, а вот заработать или вернуть в случае неудачи хотя бы часть своих средств бывает очень тяжело – почти невозможно".

"В начале 90-х люди массово и бездумно несли свои сбережения во многочисленные трастовые или пенсионные фонды"

"Чем темнее времена в стране, тем гораздо проще обмануть человека. В такое время огромное количество взрослых и умудренных жизненным опытом людей одномоментно становятся невероятно доверчивыми и падкими до скорого обогащения", – говорит бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

Эксперт напоминает, что в начале 90-х люди массово и бездумно несли свои сбережения во многочисленные трастовые или пенсионные фонды, больше известные как финансовые пирамиды по типу "МММ".

"Такие пирамиды обещали своим вкладчикам 140% годовых. Принцип работы был очень простым: чем больше принес, тем больше на выходе получил, – напоминает Иван Ступак. – Финал подобных финансовых пирамид был одинаков для всех стран бывшего СССР того периода: внезапное закрытие офисов, пропавшие со счетов вклады, а также боль, слезы и трагедия каждого отдельного вкладчика. Прошло уже почти 30 лет с тех памятных времен и, казалось бы, что наши люди усвоили такой колоссальный негативный опыт с финансовыми пирамидами, и уже никто не поверит в доходность 140% годовых. Все верно, в 140% уже не верят. А вот 400% годовых – это совершенно иной разговор. История с ювелирной сетью "В2В" – наглядный тому пример".

Чаще все жертвами таких финансовых афер становятся люди преклонного возраста, молодость которых пришлась на "советскую эпоху", отмечает эксперт.

"Ведь тогда они были молодыми… Небо было синее, трава зеленее, а мороженое вкуснее. Жизнь была стабильной и прогнозируемой, а также была невероятная уверенность в том, что государство, в случае чего, о них всегда позаботится, – поясняет Ступак. – В школах и вузах не обучали финансовой грамотности, а критическое мышление не развивали. Но важно помнить, что стоимость бесплатного сыра в мышеловке, определяется хозяином такой мышеловки. Выход из ситуации в следующем: близкие и родные пожилых людей, вышедших родом из "советской эпохи", должны внимательно следить за их внезапной инвестиционной и прочей финансовой активностью. И в случае возникновения обоснованных подозрений возможного вовлечения в очередную финансовую пирамиду, немедленно провести серьезную разъяснительную работу".

Отметим, что по данным киберполиции, сообщения о госкомпенсации, распространение фейков и мошенническое завладение деньгами – типичные случаи афер при коронавирусе. Но есть и советы, как защититься.

"С жадностью может бороться время, а вот над законами стоит поработать"

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос считает, что МММ-щина 90-ых прочно вошла в головы "думающих, что они предприниматели".

"Уже было огромное количество подобных B2b проектов, финал которых очевиден – десятки, сотни, тысячи тех, кто вкладывал последние деньги и терял все, – отмечает эксперт. – Такая проблема существует по всему постсоветскому пространству, включая и бывший СССР, и страны советского лагеря. Виной тому – жажда сиюминутной наживы. Это касается двух сторон – организаторов пирамиды и её участников".

По словам Андрея Кривоноса, часто чисто финансовые пирамиды маскируются под товарные.

"B2b – именно такая. Товар тут повод для "развода", – подчеркивает эксперт. – Проблема состоит из двух частей: жадность и отсутствие законодательства. С жадностью может бороться время, а вот над законами стоит поработать. Во многих странах приняты специальные регулирования для такой отрасли. Фактически доходы от такой отрасли приравниваются к доходам, полученным незаконным путем. Законодательство требует введение критериев финансовых пирамид в регулирование. Иначе новые МММ, Меркурий, King’s Capital, B2B будут плодиться и далее, вовлекая тысячи людей, особенно в кризис".

Ранее "Комментарии" написали, что "золотая пирамида" B2B Jewelry заморозила выплаты на время карантина.

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